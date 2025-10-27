Україна підготує мирний план за моделлю Гази за тиждень або 10 днів – президент
Україна готова вивчити мирний план прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за зразком врегулювання конфлікту в Газі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.
За його словами, план має бути стислим і без зайвих подробиць.
"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що попрацюємо над ним протягом наступного тижня або 10 днів", – повідомив президент.
Водночас він заявив, що скептично ставиться до готовності диктатора Росії Володимира Путіна прийняти будь-який мирний план.
Минулого тижня Стармер після засідання "коаліції охочих" запропонував висунути мирну пропозицію за зразком плану Трампа щодо Гази. Зеленський обговорив це питання з британським прем'єром та іншими європейськими лідерами.
Президент зазначив, що ситуація в Газі та в Україні різна, однак він "готовий працювати над цим".
У вересні Білий дім опублікував мирний план США щодо закінчення війни Ізраїлю та угруповання ХАМАС у секторі Гази. Згідно з ним, буде створено Раду миру з президентом США та експрем'єром Британії Блером, ХАМАС отримає амністію, а Ізраїль не окупуватиме сектор Гази.
