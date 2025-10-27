Украина подготовит мирный план по модели Газы за неделю или 10 дней – президент
Украина готова изучить мирный план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по образцу урегулирования конфликта в Газе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.
По его словам, план должен быть кратким и без лишних подробностей.
"Несколько кратких пунктов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что поработаем над ним в течение следующей недели или 10 дней", – сообщил президент.
Вместе с тем он заявил, что скептически относится к готовности диктатора России Владимира Путина принять какой-либо мирный план.
На прошлой неделе Стармер после заседания "коалиции желающих" предложил выдвинуть мирное предложение по образцу плана Трампа по Газе. Зеленский обсудил этот вопрос с британским премьером и другими европейскими лидерами.
Президент отметил, что ситуация в Газе и в Украине разная, однако он "готов работать над этим".
В сентябре Белый дом опубликовал мирный план США по поводу окончания войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа. Согласно ему, будет создан Совет мира с президентом США и экс-премьером Британии Блэром, ХАМАС получит амнистию, а Израиль не будет оккупировать сектор Газа.
- 23 октября Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России.
- 27 октября Трамп заявил, что Россия должна работать над завершением войны против Украины, а не запускать новые ракеты. Он напомнил Путину об атомной лодке у берегов РФ.
Комментарии (0)