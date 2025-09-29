Белый дом показал мирный план Трампа по Газе

Совет мира с президентом США и экс-премьером Британии Блэром, ХАМАС получит амнистию, а Израиль не будет оккупировать сектор Газы – и другие пункты

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Белый дом опубликовал мирный план президента США Дональда Трампа по окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.

План руководителя Штатов состоит из 20 пунктов. В том числе, соглашение предусматривает то, что Газа станет "дерадикализованной зоной, свободной от террора, которая не будет представлять угрозы для своих соседей".

Также запланировано восстановление сектора "на благо народа Газы".

В случае, если обе стороны согласятся на предложение, то "война немедленно закончится". Израильские силы должны будут отступить к согласованной линии, чтобы подготовиться к освобождению заложников. В течение этого времени будет прекращение огня, а линии фронта будут оставаться замороженными, пока не будут выполнены условия для полного вывода войск.

В течение 72 часов после того, как Израиль публично примет это соглашение, будут возвращены все живые заложники и все тела погибших пленников. После того, как ХАМАС сделает это, Израиль освободит 250 заключённых, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, включая всех женщин и детей, задержанных после резни 7 октября 2023 года. За останки каждого заложника Израиль вернет останки 15 умерших жителей Газы.

"После возвращения всех заложников члены ХАМАСа, которые обязуются мирно сосуществовать и сдать свое оружие, получат амнистию. Членам ХАМАСа, желающим покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в страны, которые их примут", – отмечается в публикации.

Среди прочих пунктов:

→ Газа будет управляться временным переходным правительством технократического, аполитичного палестинского комитета, который будет отвечать за обеспечение повседневного функционирования государственных служб и муниципалитетов для населения Газы;

→ комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, а надзор и контроль за его деятельностью будет осуществлять международный переходный орган "Совет мира", во главе которого будет Трамп;

→ других членов и руководителей государств, которые войдут в Совет, обещают объявить позже, но среди них будет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

→ Совет будет устанавливать рамки и финансировать восстановление Газы, пока Палестинская администрация не завершит программу реформ;

→ ХАМАС и другие группировки соглашаются не участвовать в управлении Газой, прямо, косвенно или в любой другой форме; их инфраструктура будет уничтожена; произойдет демилитаризация Газы с участием независимых наблюдателей;

→ Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу; израильские войска будут постепенно выходить из сектора и передавать контроль Международным стабилизационным силам, которые Штаты создадут в сотрудничестве с арабскими и мировыми партнерами;

→ будет разработан "План экономического развития Трампа" по восстановлению и "оживлению" Газы, а также создана специальная экономическая зона;

→ По мере продвижения восстановления Газы и выполнения программы реформ Палестинской автономии, могут сложиться условия для "надежного пути к самоопределению и государственности Палестины, которые мы [США] признаем как стремление палестинского народа".

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Трамп заявил, что тот согласился на этот план.