Нетаньяху заявил, что Палестинское государство не будет создано

Премьер Израиля заявил, что после визита в США объявит ответ на "попытку навязать террористическое государство"

Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Палестинское государство к западу от Иордана не будет создано. Его заявление передаёт The Washington Post.

"Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в сердце нашей земли будет дан после моего возвращения из Соединенных Штатов", – сказал премьер Израиля.

Отмечается, что Нетаньяху посетил США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. 29 сентября он должен встретиться с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, после чего вернется в Израиль.

"У меня есть четкое послание для тех лидеров, которые признают Палестинское государство после ужасной резни 7 октября – Вы предоставляете огромное вознаграждение терроризму. И у меня есть еще одно послание для вас: этого не произойдет", – добавил премьер.