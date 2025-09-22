Нетаньяху заявил, что Палестинское государство не будет создано
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Палестинское государство к западу от Иордана не будет создано. Его заявление передаёт The Washington Post.
"Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в сердце нашей земли будет дан после моего возвращения из Соединенных Штатов", – сказал премьер Израиля.
Отмечается, что Нетаньяху посетил США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. 29 сентября он должен встретиться с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, после чего вернется в Израиль.
"У меня есть четкое послание для тех лидеров, которые признают Палестинское государство после ужасной резни 7 октября – Вы предоставляете огромное вознаграждение терроризму. И у меня есть еще одно послание для вас: этого не произойдет", – добавил премьер.
- 13 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой создания Палестины.
- 21 сентября Британия, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства, при этом все страны выступили против террористической группировки ХАМАС.
- Израиль раскритиковал решение этих государств, заявив, что оно не способствует достижению мира.
