Израиль ответил на признание независимости Палестины

Иллюстративное фото: Depositphotos

Израиль раскритиковал решение Великобритании, Канады и Австралии признать независимость Палестинского государства. Соответствующее сообщение опубликовало израильское Министерство иностранных дел.

Ведомство заявило, что Израиль "категорически отвергает" одностороннюю декларацию о признании Палестины и что этот документ не способствует миру, а вместо этого "еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем".

"Это заявление, которое лидеры ХАМАС назвали "плодами массовой резни 7 октября", не только вознаграждает крупнейшее массовое убийство евреев со времен Холокоста, совершенное террористической организацией, которая призывает к уничтожению Израиля и действует в этом направлении, но и укрепляет поддержку, которой пользуется ХАМАС", – заявил МИД Израиля.

По мнению ведомства, отделять вопрос о палестинской государственности от вопроса окончания войны является деструктивным – и такой шаг "противоречит любой логике переговоров и достижения компромисса между двумя сторонами, а также отдаляет желаемый мир".

Также Израиль заявил, что Палестинская администрация "не выполнила ни одного из требований и обязательств" и является "частью проблемы, а не частью ее решения".

"В любом случае Израиль не примет ни одного оторванного от реальности и вымышленного текста, который пытается заставить его согласиться на неприемлемые границы. Политические жесты, направленные только на внутреннюю избирательную аудиторию, вредят Ближнему Востоку и не являются полезными. Зато, если страны, подписавшие эту декларацию, действительно желают стабилизации региона, они должны сосредоточиться на давлении на Хамас с целью освобождения заложников и немедленного разоружения", – подытожили в МИД страны.

Тем временем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана".

Политик пообещал предоставить ответ на признание Палестины после того, как вернется из США, передает медиа The Times of Israel.