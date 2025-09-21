Совет Безопасности ООН на высоком уровне обсудит войну РФ против Украины

Владимир Зеленский и украинская делегация на заседании Совбеза ООН в 2023 году (Иллюстративное фото: JUSTIN LANE / EPA)

Во вторник, 23 сентября, состоится заседание Совета безопасности ООН высокого уровня по ситуации в Украине в связи с войной РФ. Об этом со ссылкой на секретариат институции сообщает Укрінформ.

Мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в этом примут участие руководители стран и министры иностранных дел стран-членов Совета безопасности. Заседание должно начаться после обеда.

Ожидается, что на этом Совбезе Украину будет представлять президент Владимир Зеленскийа от ООН будет выступать генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш, передает медиа.

На следующий день, 24 сентября, запланировано выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет иметь почти 20 встреч с главами разных стран, а также сообщил о планировании переговоров с его американским коллегой Дональдом Трампом.