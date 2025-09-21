Зеленский: Планируем встречу с Трампом
Президент Владимир Зеленский сообщил о планировании встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны", – рассказал президент.
Зеленский сообщил, что на следующей неделе во время Генассамблеи ООН уже запланировано почти два десятка его встреч с руководителями "разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров".
"Первые встречи – уже завтра. Планируем также на неделе встречу с президентом США", – добавил руководитель страны.
Также он напомнил, что во время Генассамблеи Украина и Канада проведут саммит насчет возвращения украинских детей, похищенных Россией.
- Накануне Зеленский заявил, что во время встречи хотел бы услышать от Трампа сигналы касательно гарантий безопасности для Украины и дальнейшей санкционной политики против России.
