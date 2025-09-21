Зеленский: Планируем встречу с Трампом

Руководитель Украины анонсировал почти 20 встреч на Генассамблее ООН, в том числе с главой Штатов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 18 августа 2025 года (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил о планировании встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны", – рассказал президент.

Зеленский сообщил, что на следующей неделе во время Генассамблеи ООН уже запланировано почти два десятка его встреч с руководителями "разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров".

"Первые встречи – уже завтра. Планируем также на неделе встречу с президентом США", – добавил руководитель страны.

Также он напомнил, что во время Генассамблеи Украина и Канада проведут саммит насчет возвращения украинских детей, похищенных Россией.