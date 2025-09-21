Зеленський: Плануємо зустріч із Трампом
Президент Володимир Зеленський повідомив про планування зустрічі з його американським колегою Дональдом Трампом під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни", – розповів президент.
Зеленський повідомив, що наступного тижня під час Генасамблеї ООН вже заплановано майже два десятки його зустрічей із керівниками "різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів".
"Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із президентом США", – додав керівник країни.
Також він нагадав, що під час Генасамблеї Україна та Канада проведуть саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.
- Напередодні Зеленський заявив, що під час зустрічі хотів би почути від Трампа сигнали щодо гарантій безпеки для України та подальшої санкційної політики проти Росії.
