Україна та Канада проведуть у Нью-Йорку саміт щодо дітей, викрадених Росією – Зеленський
Україна та Канада організовують саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані
"Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей. Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", – повідомив глава держави.
Також Зеленський подякував аль Тані за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України й запевнив його "у рівноцінній підтримці" з боку Києва.
"Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку", – підсумував президент.
За даними Єльського університету за червень 2025 року, Росія примусово вивезла з України 35 000 дітей. За оцінками України, ця кількість становить близько 19 500 осіб. У вересні 2025-го американські дослідники повідомили, що Росія вивезла тисячі українських дітей у понад 210 об'єктів для військового вишколу, збирання безпілотників та інших видів примусового перевиховання.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт диктатора Путіна та російської уповноваженої прав дитини за співучасть у викраденні дітей з України.
- На переговорах у Стамбулі в червні Росія визнала, що викрала українських дітей. Глава російської групи заявив про "десятки й сотні" дітей, проте йдеться про "тисячі", зазначав заступник міністра закордонних справ Кислиця.
- 24 вересня під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Україна також проведе саміт "Кримської платформи".
- Зеленський повідомив, що команди керівників України і США працюють над тим, щоб відбулась його зустріч з Трампом у Нью-Йорку.
