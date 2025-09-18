Україна та Канада проведуть у Нью-Йорку саміт щодо дітей, викрадених Росією – Зеленський

Київ і Оттава проведуть захід, присвячений українським дітям та зусиллям задля їх повернення, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Україна та Канада організовують саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані

"Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей. Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", – повідомив глава держави.

Також Зеленський подякував аль Тані за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України й запевнив його "у рівноцінній підтримці" з боку Києва.

"Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку", – підсумував президент.