Зеленський про зустріч із Трампом: Наші команди працюють

16 вересня держсекретар США Рубіо заявив, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Нью-Йорку

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Команди президента Володимира Зеленського і керівника США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч лідерів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку. Про це український лідер повідомив на брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися", – сказав Зеленський у відповідь на питання журналістів щодо можливості зустрічі.

Зустріч може відбутися на полях Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Про її ймовірність також повідомляв держсекретар США Марко Рубіо.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 17 вересня підтвердив, що Україна налаштована на зустріч Зеленського з Трампом.

"І ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч наших лідерів в Нью-Йорку. Загалом робота над зустрічами й контактами президентів України та США ведеться постійно", – сказав Тихий.