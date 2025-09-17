Україна розраховує на зустріч Зеленського та Трампа на полях Генасамблеї ООН

В українського президента буде дуже насичена й змістовна програма під час візиту, заявив Георгій Тихий

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Україна налаштована на зустріч президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа на полях Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відео опублікували Новини.LIVE.

За його словами, під час високого сегмента Генасамблеї ООН у Нью-Йорку створюються можливості для таких контактів.

"І ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч наших лідерів в Нью-Йорку. Загалом робота над зустрічами й контактами президентів України та США ведеться постійно", – сказав Тихий.

Він додав, що кожну нагоду Україна використовує, а у випадку, якщо вдасться організувати зустрічі Зеленського та Трампа у Нью-Йорку, це буде "дуже важливо".

"Також буде нагода проговорити весь порядок денний, двосторонні відносини й загалом важливі рішення", – сказав Тихий.

Речник МЗС зазначив, що у Зеленського буде дуже насичена й змістовна програма, яка включатиме велику кількість контактів з партнерами.

16 вересня Рубіо повідомив, що Зеленський та Трамп можуть зустрітися у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

17 вересня стало відомо, що Україна проведе саміт "Кримської платформи" під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.