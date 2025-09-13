Штати через ООН хочуть посилити правила надання притулку у світі

Прохачі притулку не повинні мати права вибору країни переїзду, вважають у Державному департаменті США

ООН (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Сполучені Штати використають цьогорічну сесію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб спонукати інші країни запровадити більше обмежень щодо надання притулку. Про це повідомило агентство Bloomberg.

На такий крок США підуть на тлі посилення імміграційних заходів американського президента Дональда Трампа.

Представники США наполягатимуть на тому, щоб прохачі подавали прохання про притулок у першій країні, через яку вони проїжджають, "замість того, щоб продовжувати підтримувати безсистемну та хаотичну систему", йдеться у заяві Державного департаменту. У США переконані, що прохачі притулку не повинні мати права вибору країни переїзду.

У заяві зазначається, що чинна система "вже давно використовується несумлінними особами та економічними мігрантами для розпалювання глобальної міграційної кризи".

"Ці зловживання порушили цілі регіони, збагатили злочинні картелі та порушили суверенітет держав", – додали в Держдепартаменту.

Майже 200 членів ООН мають різні закони про імміграцію та надання притулку, і США є учасником численних міжнародних угод з цього питання.

Ці кроки відбуваються на тлі посилення імміграційної політики Трампом, посилення арештів іммігрантів та скасування тимчасових гуманітарних програм, які дозволяли сотням тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та інших країн жити та працювати в США, часто протягом багатьох років.