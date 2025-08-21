Адміністрація Трампа перевірить 55 млн власників віз США. Порушників депортують

Ілюстративне фото: Depositphotos

Державний департамент США заявив, що перевірить понад 55 млн іноземців, які мають дійсні візи Сполучених Штатів, на предмет можливих порушень. Про це відомство повідомило Associated Press у відповідь на запит.

Американське Міністерство закордонних справ заявило, що шукає ознаки невідповідності вимогам для отримання візи США.

Перелік містить перевищення терміну перебування в країні, злочинну діяльність, загрози громадській безпеці, участь у будь-якій формі терористичної діяльності або надання підтримки терористичній організації.

"Ми переглядаємо всю доступну інформацію в межах нашої перевірки, включно із записами правоохоронних органів чи імміграційних органів, або будь-яку іншу інформацію, яка з'являється після видавання візи та вказує на потенційну невідповідність вимогам для отримання документа", – заявили у відомстві.

Зокрема, перевірки передбачатимуть перегляд усіх акаунтів власників віз у всіх соціальних мережах.

Якщо негативна інформація буде знайдена, візу буде анульовано, а її власника депортовано.

Як заявили в адміністрації Трампа, з моменту його повернення до Білого дому вже скасовано понад 6000 студентських віз за перевищення термінів перебування та порушення місцевого, штатного та федерального законодавства.

Переважна більшість правопорушень нібито становили напади, керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та підтримка тероризму.