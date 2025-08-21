Администрация Трампа проверит 55 млн владельцев виз США. Нарушителей депортируют

Проверка будет предусматривать просмотр всех страниц мигрантов в социальных сетях

Иллюстративное фото: Depositphotos

Государственный департамент США заявил, что проверит более 55 млн иностранцев, имеющих действительные визы Соединенных Штатов, на предмет возможных нарушений. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос Associated Press.

Американское Министерство иностранных дел заявило, что ищет признаки несоответствия требованиям для получения визы США.

Список включает в себя превышение срока пребывания в стране, преступную деятельность, угрозу общественной безопасности, участие в любой форме террористической деятельности или оказание поддержки террористической организации.

"Мы рассматриваем всю доступную информацию в рамках нашей проверки, в том числе записи правоохранительных органов или иммиграционных органов, либо другую информацию, которая появляется после выдачи визы и указывает на потенциальное несоответствие требованиям для получения документа", – заявили в ведомстве.

В частности, проверки будут предусматривать просмотр всех аккаунтов владельцев виз во всех социальных сетях.

Если будет найдена негативная информация, виза будет аннулирована, а ее владелец депортирован.

Как заявили в администрации Трампа, с момента его возвращения в Белый дом уже аннулировано более 6000 студенческих виз за превышение сроков пребывания и нарушение местного, штатного и федерального законодательства.

Подавляющее большинство правонарушений, как утверждается, были связаны с нападениями, управлением транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и поддержкой терроризма.