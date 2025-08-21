Администрация Трампа проверит 55 млн владельцев виз США. Нарушителей депортируют
Государственный департамент США заявил, что проверит более 55 млн иностранцев, имеющих действительные визы Соединенных Штатов, на предмет возможных нарушений. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос Associated Press.
Американское Министерство иностранных дел заявило, что ищет признаки несоответствия требованиям для получения визы США.
Список включает в себя превышение срока пребывания в стране, преступную деятельность, угрозу общественной безопасности, участие в любой форме террористической деятельности или оказание поддержки террористической организации.
"Мы рассматриваем всю доступную информацию в рамках нашей проверки, в том числе записи правоохранительных органов или иммиграционных органов, либо другую информацию, которая появляется после выдачи визы и указывает на потенциальное несоответствие требованиям для получения документа", – заявили в ведомстве.
В частности, проверки будут предусматривать просмотр всех аккаунтов владельцев виз во всех социальных сетях.
Если будет найдена негативная информация, виза будет аннулирована, а ее владелец депортирован.
Как заявили в администрации Трампа, с момента его возвращения в Белый дом уже аннулировано более 6000 студенческих виз за превышение сроков пребывания и нарушение местного, штатного и федерального законодательства.
Подавляющее большинство правонарушений, как утверждается, были связаны с нападениями, управлением транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и поддержкой терроризма.
- 3 апреля газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.
- С 6 июня в калифорнийском городе произошли столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходило на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа.
Комментарии (0)