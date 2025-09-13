Штаты через ООН хотят ужесточить правила предоставления убежища в мире

Просители убежища не должны иметь права выбора страны переезда, считают в Государственном департаменте США

ООН (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Соединенные Штаты используют нынешнюю сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, чтобы побудить другие страны ввести больше ограничений по предоставлению убежища. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На такой шаг США пойдут на фоне ужесточения иммиграционных мер американского президента Дональда Трампа.

Представители США будут настаивать на том, чтобы просители подавали прошение об убежище в первой стране, через которую они проезжают, "вместо того, чтобы продолжать поддерживать бессистемную и хаотичную систему", говорится в заявлении Государственного департамента. В США убеждены, что просители убежища не должны иметь права выбора страны переезда.

В заявлении отмечается, что действующая система "уже давно используется недобросовестными лицами и экономическими мигрантами для разжигания глобального миграционного кризиса".

"Эти злоупотребления нарушили целые регионы, обогатили преступные картели и нарушили суверенитет государств", — добавили в Госдепартаменте.

Почти 200 членов ООН имеют различные законы об иммиграции и предоставлении убежища, и США являются участником многочисленных международных соглашений по этому вопросу.

Эти шаги происходят на фоне ужесточения иммиграционной политики Трампом, усиления арестов иммигрантов и отмены временных гуманитарных программ, которые позволяли сотням тысяч людей из Кубы, Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и других стран жить и работать в США, часто в течение многих лет.