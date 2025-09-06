На заводе Hyundai в США арестовали 475 мигрантов, в том числе из Южной Кореи. Сеул ответил

В Южной Корее выразили готовность ехать в Вашингтон и беседовать с официальными лицами, в случае необходимости

Задержания в США (Фото: ATF Atlanta)

В США на предприятии Hyundai по производству автомобильных аккумуляторов арестовали 475 человек в ходе иммиграционного рейда. Большая часть из них – граждане Южной Кореи, власти страны создали группу реагирования, передают NBC News и Reuters.

Рейд состоялся 4 августа на предприятии в Джорджии в рамках уголовного расследования обвинений в незаконной практике трудоустройства. Все арестованные незаконно работали в США, нарушая свое пребывание, заявил 5 сентября специальный агент, отвечающий за расследования в отношении внутренней безопасности в Джорджии, Стивен Шранк.

По его словам, это была "крупнейшая операция" в рамках одного объекта за всю историю расследований Министерства внутренней безопасности.

"Она подчеркивает нашу приверженность созданию рабочих мест для граждан Джорджии и американцев", – сказал Шранк.

На видео в социальных сетях видно, что агенты выстроили сотни рабочих на строительной площадке. Они допрашивали каждого об иммиграционном статусе, проверяли документы и проводили проверку данных, сказал Шранк.

REPORT: WOULD A TRUE ALLY DO THIS TO THE UNITED STATES?

South Koreans Are The Vast Majority Of The 475 ILLEGAL ALIEN WORKERS Arrested In @ICEgov Raid At @Hyundai Electric Vehicle Plant Site In Georgia! pic.twitter.com/1mtBvbyDpZ — John Basham (@JohnBasham) September 6, 2025

"Это не была иммиграционная операция, когда агенты приходили на территорию, забирали людей и сажали их в автобусы. Это было многомесячное уголовное расследование", – подчеркнул он.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 6 сентября приказал принять все необходимые меры в ответ на аресты более 300 граждан страны. А министр иностранных дел Кореи Чо Хён заявил, что была создана группа для реагирования на аресты и он может отправиться в Вашингтон для встречи с официальными лицами в случае необходимости.

"Я глубоко обеспокоен. Я чувствую тяжелую ответственность за аресты наших граждан", – заявил глава МИД на экстренном заседании правительства.