На заводі Hyundai у США заарештували 475 мігрантів, зокрема з Південної Кореї. Сеул відповів
Затримання у США (Фото: ATF Atlanta)

У США на підприємстві Hyundai з виробництва автомобільних акумуляторів заарештували 475 осіб під час імміграційного рейду. Велика частина з них – громадяни Південної Кореї, влада країни створила групу реагування, передають NBC News та Reuters.

Рейд відбувся 4 серпня на підприємстві в Джорджії в межах кримінального розслідування звинувачень у незаконній практиці працевлаштування. Усі заарештовані незаконно працювали у США, порушуючи своє перебування, заявив 5 вересня спеціальний агент, який відповідає за розслідування щодо внутрішньої безпеки в Джорджії, Стівен Шранк.

За його словами, це була "найбільша операція" в межах одного об'єкта за всю історію розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки.

"Вона підкреслює нашу прихильність створенню робочих місць для громадян Джорджії та американців", – зазначив Шранк.

На відео в соціальних мережах видно, що агенти вишикували сотні робітників на будівельному майданчику. Вони допитували кожного про імміграційний статус, перевіряли документи та проводили перевірку даних, сказав Шранк.

"Це не була імміграційна операція, коли агенти приходили на територію, забирали людей і саджали їх в автобуси. Це було багатомісячне кримінальне розслідування", – наголосив він.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен 6 вересня наказав вжити всіх необхідних заходів у відповідь на арешти понад 300 громадян країни. А міністр закордонних справ Кореї Чо Хьон заявив, що було створено групу для реагування на арешти, і він може вирушити до Вашингтона для зустрічі з офіційними особами в разі потреби.

"Я глибоко стурбований. Я відчуваю важку відповідальність за арешти наших громадян", – заявив глава МЗС на екстреному засіданні уряду.

