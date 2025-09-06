На заводі Hyundai у США заарештували 475 мігрантів, зокрема з Південної Кореї. Сеул відповів

У Південній Кореї висловили готовність їхати до Вашингтона і розмовляти з офіційними особами, у разі необхідності

Затримання у США (Фото: ATF Atlanta)

У США на підприємстві Hyundai з виробництва автомобільних акумуляторів заарештували 475 осіб під час імміграційного рейду. Велика частина з них – громадяни Південної Кореї, влада країни створила групу реагування, передають NBC News та Reuters.

Рейд відбувся 4 серпня на підприємстві в Джорджії в межах кримінального розслідування звинувачень у незаконній практиці працевлаштування. Усі заарештовані незаконно працювали у США, порушуючи своє перебування, заявив 5 вересня спеціальний агент, який відповідає за розслідування щодо внутрішньої безпеки в Джорджії, Стівен Шранк.

За його словами, це була "найбільша операція" в межах одного об'єкта за всю історію розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки.

"Вона підкреслює нашу прихильність створенню робочих місць для громадян Джорджії та американців", – зазначив Шранк.

На відео в соціальних мережах видно, що агенти вишикували сотні робітників на будівельному майданчику. Вони допитували кожного про імміграційний статус, перевіряли документи та проводили перевірку даних, сказав Шранк.

ДОПОВІДЬ: ЧИ ЗРОБИВ БИ ТАК ЗІ США СПРАВЖНІЙ СОЮЗНИК?

Південні корейці – переважна більшість із 475 нелегальних іноземців, заарештованих у @ICEgov Raid At @Hyundai Сайт заводу електромобілів у Грузії! pic.twitter.com/1mtBvbyDpZ - John Basham (@JohnBasham) 6 вересня 2025 року

"Це не була імміграційна операція, коли агенти приходили на територію, забирали людей і саджали їх в автобуси. Це було багатомісячне кримінальне розслідування", – наголосив він.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен 6 вересня наказав вжити всіх необхідних заходів у відповідь на арешти понад 300 громадян країни. А міністр закордонних справ Кореї Чо Хьон заявив, що було створено групу для реагування на арешти, і він може вирушити до Вашингтона для зустрічі з офіційними особами в разі потреби.

"Я глибоко стурбований. Я відчуваю важку відповідальність за арешти наших громадян", – заявив глава МЗС на екстреному засіданні уряду.