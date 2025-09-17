Украина рассчитывает на встречу Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН

У украинского президента будет очень насыщенная и содержательная программа во время визита, заявил Георгий Тихий

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Украина настроена на встречу президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, видео опубликовали Новости.LIVE.

По его словам, во время высокого сегмента Генассамблеи ООН в Нью-Йорке создаются возможности для таких контактов.

"И мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу наших лидеров в Нью-Йорке. В целом работа над встречами и контактами президентов Украины и США ведется постоянно", — сказал Тихий.

Он добавил, что каждую возможность Украина использует, а в случае, если удастся организовать встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке, это будет "очень важно".

"Также будет возможность проговорить всю повестку дня, двусторонние отношения и в целом важные решения", — сказал Тихий.

Спикер МИД отметил, что у Зеленского ожидается очень насыщенная и содержательная программа, которая будет включать большое количество контактов с партнерами.

16 сентября Рубио сообщил, что Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

17 сентября стало известно, что Украина проведет саммит "Крымской платформы" во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.