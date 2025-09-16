Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке – Рубио

На следующей неделе в Нью-Йорке лидеры собираются на Генеральную Ассамблею ООН, уточнил Рубио

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский и руководитель Штатов Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время визита в Израиль.

Рубио уточнил, что на следующей неделе в Нью-Йорке лидеры собираются на Генеральную Ассамблею ООН.

"Многократные телефонные разговоры, многократные встречи с Зеленским, включая, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке", – сказал он.

Госсекретарь также сказал, что "ни один лидер в мире не сделал больше для прекращения этой войны, чем Трамп".

"Он пытается сделать все возможное, чтобы положить ей конец. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Европе над гарантиями безопасности, потому что это будет необходимо для любого переговорного урегулирования. И он будет продолжать пытаться", – добавил Рубио.

15 сентября Зеленский анонсировал визит Трампа в Европу за неделю до участия в Генассамблее ООН.

80-я сессия Генассамблеи ООН начала работу 9 сентября, заседание высокого уровня в ее рамках запланировано на 22 число.