Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке – Рубио
Президент Владимир Зеленский и руководитель Штатов Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время визита в Израиль.
Рубио уточнил, что на следующей неделе в Нью-Йорке лидеры собираются на Генеральную Ассамблею ООН.
"Многократные телефонные разговоры, многократные встречи с Зеленским, включая, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке", – сказал он.
Госсекретарь также сказал, что "ни один лидер в мире не сделал больше для прекращения этой войны, чем Трамп".
"Он пытается сделать все возможное, чтобы положить ей конец. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Европе над гарантиями безопасности, потому что это будет необходимо для любого переговорного урегулирования. И он будет продолжать пытаться", – добавил Рубио.
15 сентября Зеленский анонсировал визит Трампа в Европу за неделю до участия в Генассамблее ООН.
80-я сессия Генассамблеи ООН начала работу 9 сентября, заседание высокого уровня в ее рамках запланировано на 22 число.
- 14 сентября Трамп заявил, что ему придется вмешаться для проведения встречи руководителя Украины и российского диктатора.
- Глава Штатов заявил, что Европа ввела недостаточно жесткие санкции против России, чтобы принудить ее к окончанию полномасштабной войны против Украины.
- Также руководитель США впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины.
