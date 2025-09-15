Трамп: Зеленский и Путин ненавидят друг друга, мне придется вмешаться для их диалога

По словам президента США, диалог состоится, но в каком формате – пока неизвестно

Дональд Трамп (Фото: EPA/Francis Chung)

Встреча президента Владимира Зеленского и диктатора России Владимира Путина возможна, но организовать ее будет трудно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп и не исключил своего вмешательства, передает Fox News.

Отвечая на вопросы журналистов во время посещения мемориала застреленного активиста Чарли Кирка, Трамп напомнил, что смог остановить семь воен и хотел бы завершить и войну России против Украины. Он также отметил, что сначала ему казалось, что это будет легко, но оказалось все сложно.

"Ненависть между Зеленским и Путиным невыносима. Они ненавидят друг друга. Я думаю, им придется поговорить со мной. Мы все решим так или иначе. Они так ненавидят друг друга, что задыхаются. Так что мне придется вмешаться", — сказал Трамп.

Он также отметил, что ждет переговоров между Украиной и Россией, но формат встречи не уточнил.

"Будут переговоры – саммит или просто… Но, вероятно, мне придется вмешаться. Они так ненавидят друг друга, что почти не готовы разговаривать. Они не способны разговаривать друг с другом", – подчеркнул Трамп.