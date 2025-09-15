Трамп: Зеленський і Путін ненавидять один одного, мені доведеться втрутитися для їхнього діалогу

За словами президента США, діалог відбудеться, але в якому форматі – поки що невідомо

Дональд Трамп (Фото: EPA/Francis Chung)

Зустріч президента Володимира Зеленського і диктатора Росії Володимира Путіна можлива, але організувати її буде важко. Про це заявив президент США Дональд Трамп і не відкинув свого втручання, передає Fox News.

Відповідаючи на запитання журналістів під час відвідування меморіалу застреленого активіста Чарлі Кірка, Трамп нагадав, що зміг зупинити сім воєн і хотів би завершити й війну Росії проти України. Він також зазначив, що спочатку йому здавалося, що це буде легко, але виявилося все складно.

"Ненависть між Зеленським і Путіним нестерпна. Вони ненавидять один одного. Я думаю, їм доведеться поговорити зі мною. Ми все вирішимо так чи інакше. Вони так ненавидять один одного, що задихаються. Тож мені доведеться втрутитися", – сказав Трамп.

Він також зазначив, що чекає на переговори між Україною і Росією, але формат зустрічі не уточнив.

"Будуть переговори – саміт або просто... Але, ймовірно, мені доведеться втрутитися. Вони так ненавидять одне одного, що майже не готові розмовляти. Вони не здатні розмовляти один з одним", – наголосив Трамп.