Зеленський: Я не можу поїхати в Москву, Путін може приїхати в Київ

За словами президента, у Росії розуміють, що він не приїде, тому й запрошують його

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію диктатора Росії Володимира Путіна приїхати в Москву. Замість цього він заявив в інтерв'ю ABC News, що той може приїхати на переговори до Києва.

За словами Зеленського, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для другої сторони.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних обстрілів і атак. Я не можу їхати в столицю цього терориста", – сказав президент.

За його словами, Путін це теж розуміє, тому кличе його до Москви, щоб відкласти зустріч.

"Я завжди говорив, що Путіну не можна довіряти. Він грає в ігри, грає зі США. Це моя думка", – наголосив Зеленський.