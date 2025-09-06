Зеленський: Я не можу поїхати в Москву, Путін може приїхати в Київ
Президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію диктатора Росії Володимира Путіна приїхати в Москву. Замість цього він заявив в інтерв'ю ABC News, що той може приїхати на переговори до Києва.
За словами Зеленського, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для другої сторони.
"Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних обстрілів і атак. Я не можу їхати в столицю цього терориста", – сказав президент.
За його словами, Путін це теж розуміє, тому кличе його до Москви, щоб відкласти зустріч.
"Я завжди говорив, що Путіну не можна довіряти. Він грає в ігри, грає зі США. Це моя думка", – наголосив Зеленський.
- 3 вересня Путін "запросив" Зеленського до Москви для переговорів. Глава ЦПД порадив не шукати сенсу в цьому вчинку.
- 4 вересня Зеленський висловився про запрошення Путіна і заявив, що "якщо хочеш, щоб не було зустрічі, запроси мене в Москву".
- 5 вересня Путін заявив, що нібито готовий до контактів із Києвом, але не бачить у цьому сенсу, оскільки з Україною "буде майже неможливо домовитися". Він укотре запросив Зеленського на переговори в Москву, пообіцявши безпеку.
