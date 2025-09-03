Путін ухиляється від зустрічі й "запросив" Зеленського до Москви. У Києві радять не шукати сенсу
Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю знову ухилився від можливої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, "запросивши" його до Москви. Відповідні заяви він зробив під час пресконференції у Китаї, яку транслювала російська пропаганда.
Путін заявив, що нібито "загалом не виключав можливості" зустрічі з Зеленським, але водночас став розповідати, чому в цьому буцімто немає сенсу.
Зокрема, диктатор знову повторив пропагандистський штамп про нібито "нелегітимність" українського президента.
Згодом він все-таки заявив, що буцімто не відмовляється від зустрічі з Зеленським, якщо вона буде "добре підготовлена і вести до якихось позитивних можливих результатів".
"До речі, Дональд [Трамп] попросив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав: "Так, це можливо". Ну, зрештою, якщо Зеленський готовий – нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться", – розповів диктатор.
Реагуючи на останні слова Путіна, глава Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко заявив, що "немає жодної різниці", що заявив диктатор, оскільки той "постійно втілює ротом інформаційні та когнітивні операції, які проводить Росія".
"Не варто там шукати раціо та логіку", – написав посадовець.
Раніше Зеленський акцентував, що зустрічі у Москві не може бути.
- 22 серпня Зеленський заявив, що Україна готова до "будь-яких зустрічей з лідерами", але окупанти роблять все, щоб саміт із Путіним не відбувся.
- 30 серпня президент США Трамп заявив, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, але за його участі у тристоронньому форматі.
- 2 вересня Ердоган, після зустрічі з диктатором РФ і розмови з українським президентом, сказав, що сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.
