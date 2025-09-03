Путин "пригласил" Зеленского в Москву. В Киеве советуют не искать смысла

Глава Центра при СНБО заявил, что "не стоит искать рацио и логику" в словах диктатора

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай снова уклонился от возможной встречи с президентом Владимиром Зеленским, "пригласив" его в Москву. Соответствующие заявления он сделал во время пресс-конференции в Китае, которую транслировала российская пропаганда.

Путин заявил, что якобы "в целом не исключал возможности" встречи с Зеленским, но при этом стал рассказывать, почему в этом якобы нет смысла.

Читайте также Время для Трампа оказывать максимальное давление на Путина

В частности, диктатор вновь повторил пропагандистский штамп о якобы "нелегитимности" украинского президента.

Впоследствии он все-таки заявил, что якобы не отказывается от встречи с Зеленским, если она будет "хорошо подготовлена и вести к каким-то положительным возможным результатам".

"Кстати, Дональд [Трамп] попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: "Да, это возможно". Ну, в конце концов, если Зеленский готов – пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", – рассказал диктатор.

Реагируя на последние слова Путина, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что "нет никакой разницы", что заявил диктатор, поскольку тот "постоянно воплощает ртом информационные и когнитивные операции, которые проводит Россия".

"Не стоит там искать рацио и логику", – написал чиновник.

Ранее Зеленский акцентировал, что встречи в Москве быть не может.