Путін заявив, що готовий до контактів із Києвом, але не бачить сенсу. В Україні відповіли

Диктатор знову заявив, що Москва – "найкраще" місце для зустрічі, пообіцяв забезпечити безпеку на час переговорів

Володимир Путін (Фото: kremlin.ru)

Російський диктатор Володимир Путін продовжує висувати неприйнятні вимоги для переговорів – санкційний тиск треба посилити. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації після виступу диктатора на "Східному економічному форумі" у Владивостоці.

На форумі він зробив низку заяв. Зокрема сказав, що нібито готовий до контакту з Україною, але не бачить в цьому сенсу, адже у Києва "навряд чи буде політична воля домовитися" щодо ключових питань. Також диктатор зазначив, що донедавна Україна виключала можливість прямих контактів із Росією, а тепер нібито "просить про них".

Проведення переговорів про мир у третій країні – це нібито "надмірний запит Києва". А "найкращим місцем" зустрічі він назвав Москву.

"Україна хоче зустріч, я готовий, приїжджайте, ми забезпечимо умови для роботи та безпеку", – заявив Путін.

Також він заявив, що Росія вважатиме будь-які іноземні війська на території України "законними цілями для знищення". А гарантії безпеки, які мають бути як для України, так і для РФ, на серйозному рівні з Москвою поки нібито ніхто не обговорював.

В ЦПД зазначили, що ці заяви вкотре підтвердили, що Путін відкидає будь-які пропозиції про мир, а його риторика про готовність домовлятися – лише спроба тягнути час.

"Путін продовжує тягнути час, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги до переговорів, але вже майже не приховує, що не збирається ні про що домовлятися. Санкції та тиск на Росію мають бути посилені", – резюмували в ЦПД.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Путін вдає, що йому наче не потрібен мир і не потрібно домовлятись. Але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну.