Путин заявил, что готов к контактам с Киевом, но не видит смысла. В Украине ответили

Диктатор вновь заявил, что Москва – "лучшее" место для встречи, пообещал обеспечить безопасность на время переговоров

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский диктатор Владимир Путин продолжает выдвигать неприемлемые требования для переговоров – санкционное давление надо усилить. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации после выступления диктатора на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке.

На форуме он сделал ряд заявлений. В частности сказал, что якобы готов к контакту с Украиной, но не видит в этом смысла, ведь у Киева "вряд ли будет политическая воля договориться" по ключевым вопросам. Также диктатор отметил, что до недавнего времени Украина исключала возможность прямых контактов с Россией, а теперь якобы "просит о них".

Проведение переговоров о мире в третьей стране – это якобы "чрезмерный запрос Киева". А "лучшим местом" встречи он назвал Москву.

"Украина хочет встречу, я готов, приезжайте, мы обеспечим условия для работы и безопасность", – заявил Путин.

Также он заявил, что Россия будет считать любые иностранные войска на территории Украины "законными целями для уничтожения". А гарантии безопасности, которые должны быть как для Украины, так и для РФ, на серьезном уровне с Москвой пока якобы никто не обсуждал.

В ЦПД отметили, что эти заявления в очередной раз подтвердили, что Путин отвергает любые предложения о мире, а его риторика о готовности договариваться – лишь попытка тянуть время.

"Путин продолжает тянуть время, выдвигая заранее неприемлемые требования к переговорам, но уже почти не скрывает, что не собирается ни о чем договариваться. Санкции и давление на Россию должны быть усилены", – резюмировали в ЦПД.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Путин делает вид, что ему как бы не нужен мир и не нужно договариваться. Но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну.