Зеленський про запрошення Путіна: Якщо хочеш, щоб не було зустрічі, запроси мене в Москву
Президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію Кремля провести двосторонню зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним у Москві. Як він підкреслив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, росіяни роблять все, щоб відтермінувати цю зустріч.
Зеленський зазначив, що двостороння зустріч не є просто бажанням, вона дійсно потрібна для припинення вогню та досягнення миру. Він підтвердив, що американська сторона передала Україні, що Путін запросив Зеленського в Москву.
"Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – заявив президент.
За його словами, те, що Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Однак Україна не бачить бажання Кремля дійсно зустрічатися та домовлятися про мир.
"Дорослі лідери повинні виходити із зустрічі такого рівня з певним результатом. Бажано, із закінченням війни", – зазначив Зеленський.
- 20 серпня президент Зеленський заявив, що його можлива зустріч із Путіним має бути у нейтральній країні Європи, зазначивши, що Україна погоджується на проведення саміту в Австрії або Швейцарії.
- 30 серпня президент США Трамп заявив, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, але за його участі у тристоронньому форматі.
- 2 вересня Ердоган, після зустрічі з диктатором РФ і розмови з українським президентом, сказав, що сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.
- 3 вересня голова МЗС повідомляв, що готові провести зустріч між Зеленським та Путіним мінімум сім країн. Президент готовий до цього "в будь-який момент".
