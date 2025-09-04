Зеленський про запрошення Путіна: Якщо хочеш, щоб не було зустрічі, запроси мене в Москву

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію Кремля провести двосторонню зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним у Москві. Як він підкреслив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, росіяни роблять все, щоб відтермінувати цю зустріч.

Зеленський зазначив, що двостороння зустріч не є просто бажанням, вона дійсно потрібна для припинення вогню та досягнення миру. Він підтвердив, що американська сторона передала Україні, що Путін запросив Зеленського в Москву.

"Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – заявив президент.

За його словами, те, що Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Однак Україна не бачить бажання Кремля дійсно зустрічатися та домовлятися про мир.

"Дорослі лідери повинні виходити із зустрічі такого рівня з певним результатом. Бажано, із закінченням війни", – зазначив Зеленський.