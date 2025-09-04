Зеленский о приглашении Путина: Если хочешь, чтобы не было встречи, пригласи меня в Москву

По словам президента, "взрослые лидеры" выходят из подобных встреч с весомыми результатами

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ответил на предложение Кремля провести двустороннюю встречу с диктатором России Владимиром Путиным в Москве. Как он подчеркнул на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, россияне делают все, чтобы отсрочить эту встречу.

Зеленский отметил, что двусторонняя встреча не является просто желанием, она действительно нужна для прекращения огня и достижения мира. Он подтвердил, что американская сторона передала Украине, что Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то надо пригласить меня в Москву", – заявил президент.

По его словам, то, что Россия начала говорить о встрече – это уже неплохо. Однако Украина не видит желания Кремля действительно встречаться и договариваться о мире.

"Взрослые лидеры должны выходить из встречи такого уровня с определенным результатом. Желательно, с окончанием войны", – отметил Зеленский.