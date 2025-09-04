Зеленский о приглашении Путина: Если хочешь, чтобы не было встречи, пригласи меня в Москву
Президент Владимир Зеленский ответил на предложение Кремля провести двустороннюю встречу с диктатором России Владимиром Путиным в Москве. Как он подчеркнул на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, россияне делают все, чтобы отсрочить эту встречу.
Зеленский отметил, что двусторонняя встреча не является просто желанием, она действительно нужна для прекращения огня и достижения мира. Он подтвердил, что американская сторона передала Украине, что Путин пригласил Зеленского в Москву.
"Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то надо пригласить меня в Москву", – заявил президент.
По его словам, то, что Россия начала говорить о встрече – это уже неплохо. Однако Украина не видит желания Кремля действительно встречаться и договариваться о мире.
"Взрослые лидеры должны выходить из встречи такого уровня с определенным результатом. Желательно, с окончанием войны", – отметил Зеленский.
- 20 августа президент Зеленский заявил, что его возможная встреча с Путиным должна быть в нейтральной стране Европы, отметив, что Украина соглашается на проведение саммита в Австрии или Швейцарии.
- 30 августа президент США Трамп заявил, что встреча Зеленского и Путина состоится, но при его участии в трехстороннем формате.
- 2 сентября Эрдоган, после встречи с диктатором РФ и разговора с украинским президентом, сказал, что стороны "еще не готовы" к встрече на уровне лидеров.
- 3 сентября глава МИД сообщал, что готовы провести встречу между Зеленским и Путиным минимум семь стран. Президент готов к этому "в любой момент".
