По меньшей мере семь стран готовы провести встречу между Зеленским и Путиным – Сибига
По меньшей мере семь стран готовы провести встречу между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимир Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По словам министра, среди этих стран – Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
Он отметил, что такие предложения являются серьезными и Зеленский готов к встрече с Путиным в любой момент.
"Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу", – подчеркнул Сибига.
Третьего сентября Путин во время визита в Китай снова уклонился от возможной встречи с Зеленским, "пригласив" его в Москву.
Реагируя на последние слова Путина, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что "нет никакой разницы", что заявил диктатор, поскольку тот "постоянно воплощает ртом информационные и когнитивные операции, которые проводит Россия".
- 20 августа президент Зеленский заявил, что его возможная встреча с Путиным должна быть в нейтральной стране Европы, отметив, что Украина соглашается на проведение саммита в Австрии или Швейцария.
- 22 августа Зеленский заявил, что Украина готова к "любым встречам с лидерами", но оккупанты делают все, чтобы саммит с Путиным не состоялся.
- 30 августа президент США Трамп заявил, что встреча Зеленского и Путина состоится, но при его участии в трехстороннем формате.
- 2 сентября Эрдоган, после встречи с диктатором РФ и разговора с украинским президентом, сказал, что стороны "еще не готовы" к встрече на уровне лидеров.
