По меньшей мере семь стран готовы провести встречу между Зеленским и Путиным – Сибига

По меньшей мере семь стран готовы провести встречу между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимир Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам министра, среди этих стран – Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

Он отметил, что такие предложения являются серьезными и Зеленский готов к встрече с Путиным в любой момент.

"Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу", – подчеркнул Сибига.

Третьего сентября Путин во время визита в Китай снова уклонился от возможной встречи с Зеленским, "пригласив" его в Москву.

Реагируя на последние слова Путина, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что "нет никакой разницы", что заявил диктатор, поскольку тот "постоянно воплощает ртом информационные и когнитивные операции, которые проводит Россия".