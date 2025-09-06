Зеленский: Я не могу поехать в Москву, Путин может приехать в Киев

По словам президента, в России понимают, что он не приедет, поэтому и приглашают его

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отклонил предложение диктатора России Владимира Путина приехать в Москву. Вместо этого он заявил в интервью ABC News, что тот может приехать на переговоры в Киев.

По словам Зеленского, если человек не хочет встречаться во время войны, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым для второй стороны.

"Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. Я не могу ехать в столицу этого террориста", – сказал президент.

По его словам, Путин это тоже понимает, поэтому зовет его в Москву, чтобы отложить встречу.

"Я всегда говорил, что Путину нельзя доверять. Он играет в игры, играет с США. Это мое мнение", – подчеркнул Зеленский.