Зеленский: Я не могу поехать в Москву, Путин может приехать в Киев
Президент Владимир Зеленский отклонил предложение диктатора России Владимира Путина приехать в Москву. Вместо этого он заявил в интервью ABC News, что тот может приехать на переговоры в Киев.
По словам Зеленского, если человек не хочет встречаться во время войны, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым для второй стороны.
"Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. Я не могу ехать в столицу этого террориста", – сказал президент.
По его словам, Путин это тоже понимает, поэтому зовет его в Москву, чтобы отложить встречу.
"Я всегда говорил, что Путину нельзя доверять. Он играет в игры, играет с США. Это мое мнение", – подчеркнул Зеленский.
- 3 сентября Путин "пригласил" Зеленского в Москву для переговоров. Глава ЦПД посоветовал не искать смысла в этом поступке.
- 4 сентября Зеленский высказался о приглашении Путина и заявил, что "если хочешь, чтобы не было встречи, пригласи меня в Москву".
- 5 сентября Путин заявил, что якобы готов к контактам с Киевом, но не видит в этом смысла, так как с Украиной "будет почти невозможно договориться". Он в очередной раз пригласил Зеленского на переговоры в Москву, пообещав безопасность.
