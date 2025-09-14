Axios: Трамп визнав, що неправильно оцінив готовність Путіна до миру
Президент США Дональд Трамп визнав перед довіреними особами, що неправильно оцінив бажання російського диктатора Володимира Путіна до миру. Про це повідомляє Axios з посиланням на співрозмовника, що володіє прямою інформацією.
Видання пише, що попри свої обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, здається, сумнівався у своїй здатності вплинути на Путіна.
Нещодавно Трамп заявив, що його терпіння стосовно російського диктатора Путіна спливає.
"Так, воно в певному сенсі вичерпується і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Це дивовижно: коли Путін хотів це зробити [сісти за стіл переговорів], Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – під знаком питання. Але нам доведеться діяти дуже, дуже рішуче", – відповів керівник Штатів.
Також він зазначав, що війна Росії проти України стала для нього "найскладнішим з усього".
- 22 серпня Трамп заявляв, що за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити. Це був не перший "ультиматум" керівника Штатів щодо строків закінчення російсько-української війни.
- 9 вересня 2025 року Трамп закликав Євросоюз запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії, щоби посилити тиск на РФ і Путіна.
- 13 вересня Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії лише в разі, якщо всі країни НАТО погодяться на аналогічні кроки та відмовляться від закупівлі нафти РФ.
