Axios: Трамп визнав, що неправильно оцінив готовність Путіна до миру

Трамп останнім часом, здається, сумнівався у своїй здатності вплинути на Путіна, пише Axios

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп визнав перед довіреними особами, що неправильно оцінив бажання російського диктатора Володимира Путіна до миру. Про це повідомляє Axios з посиланням на співрозмовника, що володіє прямою інформацією.

Видання пише, що попри свої обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, здається, сумнівався у своїй здатності вплинути на Путіна.

Читайте також Час для Трампа чинити максимальний тиск на Путіна

Нещодавно Трамп заявив, що його терпіння стосовно російського диктатора Путіна спливає.

"Так, воно в певному сенсі вичерпується і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Це дивовижно: коли Путін хотів це зробити [сісти за стіл переговорів], Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – під знаком питання. Але нам доведеться діяти дуже, дуже рішуче", – відповів керівник Штатів.

Також він зазначав, що війна Росії проти України стала для нього "найскладнішим з усього".