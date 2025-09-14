Axios: Трамп признал, что неправильно оценил готовность Путина к миру

Трамп в последнее время, кажется, сомневался в своей способности повлиять на Путина, пишет Axios

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп признал перед доверенными лицами, что неправильно оценил желание российского диктатора Владимира Путина к миру. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собеседника, владеющего прямой информацией.

Издание пишет, что несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, кажется, сомневался в своей способности повлиять на Путина.

Недавно Трамп заявил, что его терпение по отношению к российскому диктатору Путину истекает.

"Да, оно в определенном смысле исчерпывается и исчерпывается быстро. Но для танго нужны двое. Это удивительно: когда Путин хотел это сделать [сесть за стол переговоров], Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин – под вопросом. Но нам придется действовать очень, очень решительно", – ответил руководитель Штатов.

Также он отмечал, что война России против Украины стала для него "самым сложным из всего".