Axios: Трамп признал, что неправильно оценил готовность Путина к миру
Президент США Дональд Трамп признал перед доверенными лицами, что неправильно оценил желание российского диктатора Владимира Путина к миру. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собеседника, владеющего прямой информацией.
Издание пишет, что несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, кажется, сомневался в своей способности повлиять на Путина.
Недавно Трамп заявил, что его терпение по отношению к российскому диктатору Путину истекает.
"Да, оно в определенном смысле исчерпывается и исчерпывается быстро. Но для танго нужны двое. Это удивительно: когда Путин хотел это сделать [сесть за стол переговоров], Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин – под вопросом. Но нам придется действовать очень, очень решительно", – ответил руководитель Штатов.
Также он отмечал, что война России против Украины стала для него "самым сложным из всего".
- 22 августа Трамп заявлял, что через две недели он может ввести экономические ограничения в отношении России или "ничего" не сделать. Это был не первый "ультиматум" руководителя Штатов относительно сроков окончания российско-украинской войны.
- 9 сентября 2025 года Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.
- 13 сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России только в случае, если все страны НАТО согласятся на аналогичные шаги и откажутся от закупки нефти РФ.
