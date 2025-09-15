Трамп впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины

По словам президента США, агрессор за неделю понес больше потерь на фронте

Дональд Трамп (Фото: EPA/Samuel Corum)

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 14 сентября впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины. На это обратило внимание Politico.

Как отмечает издание, это продемонстрировало ужесточение политики Вашингтона в адрес Москвы.

"На этой неделе погибло 8000 солдат с обеих сторон. Еще больше погибло со стороны России, но когда ты агрессор, потери больше", – сказал он, сообщая о потерях журналистам.

Ранее позиция США была более осторожной. В феврале 2025 года США отказались быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против РФ, сообщало Reuters. Тогда же газета The Telegraph сообщала, что США могут отказаться участвовать в спецтрибунале над диктатором России Владимиром Путиным.

В марте Вашингтон выступил против жестких формулировок G7 в отношении России, чтобы не сорвать мирные переговоры. В апреле США вместе с РФ выступили против резолюции ООН с упоминанием о российской агрессии. Вашингтон счел упоминания о войне "неблагоприятными для продвижения мирного процесса".

В июне министр обороны США Пит Гегсет назвал Россию агрессором, но отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.