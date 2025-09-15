Трамп впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 14 сентября впервые прямо назвал Россию агрессором в войне против Украины. На это обратило внимание Politico.
Как отмечает издание, это продемонстрировало ужесточение политики Вашингтона в адрес Москвы.
"На этой неделе погибло 8000 солдат с обеих сторон. Еще больше погибло со стороны России, но когда ты агрессор, потери больше", – сказал он, сообщая о потерях журналистам.
Ранее позиция США была более осторожной. В феврале 2025 года США отказались быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против РФ, сообщало Reuters. Тогда же газета The Telegraph сообщала, что США могут отказаться участвовать в спецтрибунале над диктатором России Владимиром Путиным.
В марте Вашингтон выступил против жестких формулировок G7 в отношении России, чтобы не сорвать мирные переговоры. В апреле США вместе с РФ выступили против резолюции ООН с упоминанием о российской агрессии. Вашингтон счел упоминания о войне "неблагоприятными для продвижения мирного процесса".
В июне министр обороны США Пит Гегсет назвал Россию агрессором, но отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.
- Однако позиция США начала изменяться. 27 июля госсекретарь США заявил, что Трамп теряет терпение в отношении России и Путина. А уже 28 июля сам президент США заявил, что ему уже не так интересно говорить с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине.
- 19 августа Трамп сообщил, что начал готовить встречу Зеленского и Путина.
- 15 сентября президент США заявил, что санкции Европы против России недостаточно жесткие, их нужно усилить.
Комментарии (0)