Хегсет назвал Россию агрессором, но не ответил, кого хочет видеть победителем в войне

Отвечая на вопрос сенатора Макконнелла, кто победит в российско-украинской войне, глава Пентагона сказал, что Трамп хочет "мира"

Пит Хегсет (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Министр обороны США Пит Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, заявил, что Россия является агрессором в войне против Украины. В то же время он отказался прямо сказать, что хочет победы Киева, передает The Washington Post.

Республиканский сенатор Митч Макконнелл, критиковавший подход администрации Дональда Трампа к войне России против Украины, спросил у Хегсета, кто является агрессором в российско-украинской войне, а кто – жертвой.

Глава Минобороны США признал, что агрессором является Россия, но не сказал прямо, считает ли Украину жертвой. Сенатор также поинтересовался, какую сторону Хегсет хочет видеть победителем в войне. На это министр ответил, что администрация Трампа стремится к "миру".

"Мы сейчас в ситуации, когда Владимир Путин знает, что президент Трамп – сильный лидер. Он знает, что его слово имеет вес. И именно поэтому мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, показывает, что мы понимаем мир и знаем, на чем хотим сосредоточиться, даже если признаем, что Россия – агрессор, и поддерживаем усилия украинцев", – сказал он.