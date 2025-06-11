Хегсет назвал Россию агрессором, но не ответил, кого хочет видеть победителем в войне
Министр обороны США Пит Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, заявил, что Россия является агрессором в войне против Украины. В то же время он отказался прямо сказать, что хочет победы Киева, передает The Washington Post.
Республиканский сенатор Митч Макконнелл, критиковавший подход администрации Дональда Трампа к войне России против Украины, спросил у Хегсета, кто является агрессором в российско-украинской войне, а кто – жертвой.
Глава Минобороны США признал, что агрессором является Россия, но не сказал прямо, считает ли Украину жертвой. Сенатор также поинтересовался, какую сторону Хегсет хочет видеть победителем в войне. На это министр ответил, что администрация Трампа стремится к "миру".
"Мы сейчас в ситуации, когда Владимир Путин знает, что президент Трамп – сильный лидер. Он знает, что его слово имеет вес. И именно поэтому мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, показывает, что мы понимаем мир и знаем, на чем хотим сосредоточиться, даже если признаем, что Россия – агрессор, и поддерживаем усилия украинцев", – сказал он.
- 5 июня 2025 года Трамп снова сказал, что у Путина "нет другого выбора", кроме как ответить на операцию СБУ по уничтожению российской стратегической авиации "Паутина". Вскоре он высказался об атаке 6 июня и заявил, что Украина дала повод Путину "прилететь и разбомбить".
- Также Трамп сравнил Зеленского и Путина с детьми, которые ссорятся во время игры в песочнице. Президент ответил, что Украина не играет с Россией – Путин пришел убивать.
- 9 июня Усик пригласил Трампа пожить у него дома, чтобы тот увидел обстрелы со стороны России.