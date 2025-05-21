Рубио назвал Россию агрессором, но трижды не смог сказать, что Путин – военный преступник

Марко Рубио (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американский сенатор Билл Китинг во время слушаний комитета иностранных дел Палаты представителей спросил у госсекретаря США Марко Рубио, является ли Россия агрессором, а диктатор Владимир Путин – военным преступником. Ответа на второй вопрос чиновник избежал.

Китинг попросил Рубио ответить на вопрос, является ли Россия агрессором.

"Да, Россия вторглась в Украину", – сказал госсекретарь.

Сенатор отметил, что ему было важно получить именно такой ответ, поскольку "президент Дональд Трамп сказал, что Украина начала войну". Далее Китинг спросил, является ли Путин военным преступником.

"Что же, я думаю, вы можете посмотреть на происходящие там случаи и, конечно, охарактеризовать их как военные преступления, но наше намерение – положить конец войне", – ответил Рубио.

Американский законодатель задал вопрос повторно, на что госсекретарь США сказал: "Мы не можем положить конец войне, не говоря с Путиным".

Отвечая на третий идентичный вопрос, Рубио вновь указал на то, что Путин – это "человек, с которым мы ведем переговоры". Затем он добавил: "Я пытаюсь ответить на ваш вопрос, сказав вам, что мы пытаемся положить конец войне здесь".

20 мая 2025 года Трамп после разговора с Путиным заявил, что у него в голове есть красная линия, но он ее не озвучит.

Госсекретарь США Рубио сообщил, что Трамп не пошел на уступки Путину в телефонном разговоре.

21 мая сообщалось, что папа римский готов провести следующие переговоры между Украиной и Россией в Ватикане.