Рубіо назвав Росію агресором, але тричі не зміг сказати, що Путін – воєнний злочинець
Американський сенатор Білл Кітінг під час слухань комітету закордонних справ Палати представників запитав у держсекретаря США Марко Рубіо, чи є Росія агресором, а диктатор Володимир Путін – воєнним злочинцем. Відповіді на друге запитання посадовець уникнув.
Кітінг попросив Рубіо дати відповідь на запитання, чи є Росія агресором.
"Так, Росія вторглася в Україну", – сказав держсекретар.
Сенатор зазначив, що йому було важливо отримати саме таку відповідь, оскільки "президент Дональд Трамп сказав, що це Україна розпочала війну". Далі Кітінг запитав, чи є Путін воєнним злочинцем.
"Що ж, я думаю, ви можете подивитися на випадки, які там відбувалися, і, звісно, схарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір – покласти край війні", – відповів Рубіо.
Американський законодавець поставив запитання повторно, на що держсекретар США сказав: "Ми не можемо покласти кінець війни, не говоривши з Путіним".
Відповідаючи на третє ідентичне запитання Рубіо знову вказав на те, що Путін – це "людина, з якою ми ведемо переговори". Потім він додав: "Я намагаюся відповісти на ваше запитання, сказавши вам, що ми намагаємося покласти край війні тут".
- 20 травня 2025 року Трамп після розмови з Путіним заявив, що в нього в голові є червона лінія, але він її не озвучить.
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- 21 травня повідомлялося, що папа римський готовий провести наступні переговори між Україною та Росією у Ватикані.