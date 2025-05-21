Рубіо назвав Росію агресором, але тричі не зміг сказати, що Путін – воєнний злочинець

Держсекретар США не зміг відповісти на запитання сенатора Білла Кітінга, чи є диктатор РФ воєнним злочинцем

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американський сенатор Білл Кітінг під час слухань комітету закордонних справ Палати представників запитав у держсекретаря США Марко Рубіо, чи є Росія агресором, а диктатор Володимир Путін – воєнним злочинцем. Відповіді на друге запитання посадовець уникнув.

Кітінг попросив Рубіо дати відповідь на запитання, чи є Росія агресором.

"Так, Росія вторглася в Україну", – сказав держсекретар.

Сенатор зазначив, що йому було важливо отримати саме таку відповідь, оскільки "президент Дональд Трамп сказав, що це Україна розпочала війну". Далі Кітінг запитав, чи є Путін воєнним злочинцем.

"Що ж, я думаю, ви можете подивитися на випадки, які там відбувалися, і, звісно, схарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір – покласти край війні", – відповів Рубіо.

Американський законодавець поставив запитання повторно, на що держсекретар США сказав: "Ми не можемо покласти кінець війни, не говоривши з Путіним".

Відповідаючи на третє ідентичне запитання Рубіо знову вказав на те, що Путін – це "людина, з якою ми ведемо переговори". Потім він додав: "Я намагаюся відповісти на ваше запитання, сказавши вам, що ми намагаємося покласти край війні тут".

20 травня 2025 року Трамп після розмови з Путіним заявив, що в нього в голові є червона лінія, але він її не озвучить.

Держсекретар США Рубіо повідомив, що Трамп не пішов на поступки Путіну в телефонній розмові.

21 травня повідомлялося, що папа римський готовий провести наступні переговори між Україною та Росією у Ватикані.