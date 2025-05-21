Politico: США не хочуть включати до заяви G7 пункт про подальшу підтримку України

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

США виступають проти того, щоб у заяві G7 під час зустрічі міністрів фінансів у Канаді згадувалося формулювання "подальшої допомоги" Україні. Про це Politico повідомили два неназвані чиновники, які брали участь у переговорах.

За їхніми словами, Вашингтон також не хоче називати у тексті заяви повномасштабне вторгнення Росії до України "незаконним".

Цього тижня у Канаді, яка цього року головує у G7, відбувається зустріч міністрів фінансів країн-членів. До 22 травня очікується низка зустрічей, а сам саміт стане "провісником" основної зустрічі країн Великої сімки, яка запланована на 15-17 червня 2025 року.

17 березня прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Володимира Зеленського на саміт Великої сімки, повідомляло AFP.