Politico: США не хотят включать в заявление G7 пункт о дальнейшей поддержке Украины

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

США выступают против того, чтобы в заявлении G7 во время встречи министров финансов в Канаде упоминалась формулировка "дальнейшей помощи" Украине. Об этом Politico сообщили два неназванных чиновника, участвовавших в переговорах.

По их словам, Вашингтон также не хочет называть в тексте заявления полномасштабное вторжение России в Украину "незаконным".

На этой неделе в Канаде, которая в этом году председательствует в G7, проходит встреча министров финансов стран-членов. До 22 мая ожидается ряд встреч, а сам саммит станет "предвестником" основной встречи стран Большой семерки, которая запланирована на 15-17 июня 2025 года.

17 марта премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Большой семерки, сообщало AFP.