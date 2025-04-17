США вместе с РФ выступили против резолюции ООН с упоминанием о российской агрессии – фото

Миссия США при ООН объяснила свое решение тем, что упоминания о российской агрессии в резолюции "неполезны для продвижения дела мира"

Флаг ООН (Фото: Офис президента)

США выступили против резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций о сотрудничестве с Советом Европы, содержавшей осуждение российской агрессии против Украины. В заявлении миссии США при ООН отмечено, что Вашингтон считает упоминания о войне "неблагоприятными для продвижения мирного процесса".

"Основной целью, для которой была создана Организация Объединенных Наций, является поддержка международного мира и безопасности, в частности, путем мирного урегулирования споров. Текущая резолюция повторяет заявления о войне между Россией и Украиной, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению дела мира", – говорится в сообщении.

Миссия выразила уверенность, что "стабильное разрешение войны между Россией и Украиной является важнейшим для членов Совета Европы, как и для Соединенных Штатов".

В целом против резолюции проголосовали следующие страны: США, Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

15 апреля 2025 года издание Bloomberg писало, что США не поддержали совместное заявление G7 с осуждением ракетного удара России по Сумам.