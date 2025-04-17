США разом з Росією виступили проти резолюції ООН зі згадкою про російську агресію – фото
США виступили проти резолюції Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй про співпрацю з Радою Європи, яка містила засудження російської агресії проти України. У заяві місії США в ООН зазначено, що Вашингтон вважає згадки про війну "несприятливими для просування мирного процесу".
"Основною метою, для якої була створена Організація Об'єднаних Націй, є підтримка міжнародного миру та безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання суперечок. Поточна резолюція повторює заяви щодо війни між Росією й Україною, які, на думку Сполучених Штатів, не сприяють просуванню справи миру", – йдеться у повідомленні.
Місія висловила впевненість, що "стабільне вирішення війни між Росією й Україною є найважливішим для членів Ради Європи, як і для Сполучених Штатів".
Загалом проти резолюції проголосували такі країни: США, Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан.
- 15 квітня 2025 року видання Bloomberg писало, що США не підтримали спільну заяву G7 із засудженням ракетного удару Росії по Сумах.