Канада пригласила Зеленского на саммит Большой семерки – AFP

В настоящее время Канада председательствует в Большой семерке и мероприятие должно состояться в ее провинции Альберта

Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Новый канадский премьер Марк Карни пригласил президента Владимира Зеленского на саммит G7 в июне. Об этом агентству AFP сообщил неназванный чиновник правительства Канады, передает газета Barron's.

Издание Le Monde пишет, что о приглашении Зеленского рассказал спикер канадского Министерства иностранных дел.

В настоящее время Канада председательствует в Большой семерке и мероприятие должно пройти в ее провинции Альберта.

Собеседник AFP отметил, что президент Украины получил приглашение на саммит G7 во время телефонного разговора, состоявшегося в эти выходные.