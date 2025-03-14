Рубио заявил, что США не изменили политику о территориальной целостности Украины
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не меняли государственную политику в подходах к территориальной целостности Украины. Слова политика после встречи министров иностранных дел Большой семерки передает Укринформ.
В совместном заявлении по итогам мероприятия отмечается, что члены G7 подтвердили свою твердую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности. Из-за того что ранее администрация Дональда Трампа не делала подобных заявлений, журналисты спросили Рубио, что побудило США подписать такой документ.
"Я не считаю, что это изменение государственной политики. Соединенные Штаты никогда не говорили, я никогда не слышал, чтобы президент Трамп говорил, что Россия имеет право захватить всю Украину и делать там все, что захочет", – заявил госсекретарь.
Чиновник заявил, что документ G7 не касается "проблемы, с которой мы сталкиваемся сегодня и которая заключается в том, что сейчас идет война, у которой нет военного решения". Также он повторил, что ни РФ, ни Украина не могут добиться своих "максималистских военных целей".
Рубио считает процесс переговоров единственным способом положить конец войне: "Будь то в деловых отношениях, коммерции или геополитике". Это предполагает, что "обе стороны что-либо дают, обе стороны идут на уступки", добавил госсекретарь.
Он убежден, что "реальность любых разговоров о прекращении войн предполагает определенный уровень уступок".
"В чем состоят эти уступки, еще предстоит выяснить", – подытожил он.
- По итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде Рубио признавал, что вопрос территориальных уступок поднимался. Позже президент Трамп добавил, что США "обсуждали с Украиной землю и части земли, которые могут быть сохранены и потеряны".
- Премьер Шмыгаль заверил, что сегодня нет и не было указаний от президента Зеленского вести переговоры об уступках территорий Украины.
- Впоследствии украинский лидер подтвердил, что на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии поднимался вопрос территориальных уступок в процессе установления перемирия.