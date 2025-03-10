Госсекретарь Трампа: Украине придется пойти на территориальные уступки в мирном соглашении

Рубио добавил, что в предстоящих переговорах с Москвой необходимо будет определить, что Россия готова уступить

Марко Рубио (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки по территории, которую Россия захватила с 2014 года, как часть любого соглашения об окончании войны. Слова должностного лица передает издание The New York Times.

Свое заявление Рубио сделал во время полета в Джидду в Саудовской Аравии, где 11 марта должна состояться встреча украинской и американской делегаций.

"Самое важное, с чем мы должны уехать отсюда, – это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, равно как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-то образом, в какой-то форме или виде", – рассказал госсекретарь.

Читайте также Войны без США. Как Европе и Украине создать Стратегические силы сдерживания России

Чиновник отказался сообщить контуры потенциального соглашения, но четко дал понять, что уступки с обеих сторон будут играть центральную роль в дипломатии.

Рубио считает, что Украине и РФ "следует прийти к пониманию того, что нет военного решения этой ситуации".

"Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень тяжело в любое разумное время заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – утверждает чиновник.

Он добавил, что в предстоящих переговорах с Москвой необходимо будет определить, что Россия готова уступить.

В феврале глава Пентагона Гегсет заявил, что освобождение Украины до границ перед 2014 годом и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями.

В марте советник Трампа Уолтц утверждал, что для достижения мира якобы от Украины понадобятся территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности в будущем.

Спикер МИД Украины сообщал, что Украина не получала от США и других партнеров официальных предложений о территориальных уступках в пользу России. Чиновник отмечал, что дипломатическое ведомство "спокойно относится" к словесным формулировкам, которые звучат в медиа, особенно когда речь идет об ответах на вопросы журналистов в ходе интервью.