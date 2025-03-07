США и партнеры не предлагали Украине пойти на территориальные уступки – представитель МИД

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина не получала от США и других партнеров официальных предложений о территориальных уступках в пользу России. Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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Накануне советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в интервью CNN, что для достижения мира якобы от Украины понадобятся территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности в будущем.

"Мы, во-первых, рассматриваем это [заявления] как общие формулировки. К нам не поступали какие-либо официальные предложения относительно территориальных уступок со стороны США или других партнеров", – ответил Тихий.

По словам спикера, МИД "спокойно относится" к словесным формулировкам, которые раздаются в медиа, особенно когда речь идет об ответах на вопросы журналистов в процессе интервью.

Чиновник отметил, что сейчас украинская сторона "не сфокусирована ни на эмоциях, ни на каких-то словесных перепалках".

"Дипломатия делает свою работу, в основном тихо, вне пределов внимания камер, и эта работа основана на очень конкретных фактологических вещах. А то, что мы видим в медиа, это все, скажем так, параллельная информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, без лишних эмоций и анализировать в первую очередь действия, а не слова и какие-то отдельные высказывания", – акцентировал Тихий.

Представитель МИД в очередной раз подтвердил позицию Украины: РФ незаконно находится на украинской земле, а Украина имеет суверенитет в ее международно признанных границах, что поддерживается абсолютным большинством государств – членов ООН и многократно закреплено Генеральной ассамблеей этой организации с 2014-го и 2022 годов.

Чиновник подчеркнул, что российские посягательства на украинские территории и внесение их в конституцию РФ не имеют юридической силы и являются ничтожными.

"И с таких позиций исходит украинская сторона в вопросе территориальной целостности Украины и территориальной целостности государств в целом. Это один из основополагающих принципов устава ООН", – подытожил Тихий.