Шмыгаль: Украина не ведет переговоры по территориальным уступкам

Премьер заявил, что вопрос об отказе Украины от своих территорий может быть решен только народом Украины

Денис Шмыгаль (Фото: Владимир Фомичев/LIGA.net)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта заявил о необходимости получения конкретных гарантий безопасности от Соединенных Штатов, Европы и стран G7. Он также подчеркнул, что Украина не ведет переговоры о возможных территориальных уступках.

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По словам Шмыгаля, эти гарантии имеют решающее значение не только для Украины, но и всего европейского континента.

"Велись ли какие-то конкретные переговоры о территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины? Таких переговоров не велось, мне об этом неизвестно. Но в публичной плоскости мы слышим заявления, что Украине придется уступить территории", – сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что в соответствии с международным правом и Уставом ООН, такие уступки невозможны, поскольку Украина является суверенным и независимым государством с признанными международным сообществом границами.

Глава правительства подчеркнул, что вопрос об отказе Украины от своих территорий может быть решен только народом Украины.