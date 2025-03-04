Шмыгаль: Украина не ведет переговоры по территориальным уступкам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта заявил о необходимости получения конкретных гарантий безопасности от Соединенных Штатов, Европы и стран G7. Он также подчеркнул, что Украина не ведет переговоры о возможных территориальных уступках.
По словам Шмыгаля, эти гарантии имеют решающее значение не только для Украины, но и всего европейского континента.
"Велись ли какие-то конкретные переговоры о территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины? Таких переговоров не велось, мне об этом неизвестно. Но в публичной плоскости мы слышим заявления, что Украине придется уступить территории", – сказал премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что в соответствии с международным правом и Уставом ООН, такие уступки невозможны, поскольку Украина является суверенным и независимым государством с признанными международным сообществом границами.
Глава правительства подчеркнул, что вопрос об отказе Украины от своих территорий может быть решен только народом Украины.
- 12 ноября 2024-го КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.
- 2 января 2025 года КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому все меньше украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько нужно".
- 15 февраля спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что диктатор РФ Владимир Путин должен пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования.
- Он также заявил, что Украина вряд ли сможет вернуться к своим границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных утратах Украины, это не означает, что эти утраты будут официально признаны.