Шмигаль: Україна не веде переговорів щодо територіальних поступок
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня заявив про необхідність отримання конкретних гарантій безпеки від Сполучених Штатів, Європи та країн G7. Він також наголосив, Україна не веде переговори щодо можливих територіальних поступок.
За словами Шмигаля, ці гарантії мають вирішальне значення не тільки для України, а й для всього європейського континенту.
"Чи велися якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України? Таких перемовин не велося, мені про це не відомо. Але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні доведеться поступитися територіями", – сказав прем'єр.
Шмигаль наголосив, що відповідно до міжнародного права і Статуту ООН, такі поступки є неможливими, оскільки Україна є суверенною та незалежною державою з визнаними міжнародною спільнотою кордонами.
Глава уряду підкреслив, що питання про відмову України від своїх територій може бути вирішене тільки народом України.
- 12 листопада 2024-го КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.
- 2 січня 2025-го КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким все менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно".
- 15 лютого спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що диктатор РФ Володимир Путін має піти на територіальні поступки у межах мирного врегулювання.
- Він також заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів 2014 року. Тому якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.