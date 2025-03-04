Шмигаль: Україна не веде переговорів щодо територіальних поступок

Прем'єр заявив, що питання про відмову України від своїх територій може бути вирішене тільки народом України

Денис Шмигаль (Фото: Володимир Фомічов/LIGA.net)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня заявив про необхідність отримання конкретних гарантій безпеки від Сполучених Штатів, Європи та країн G7. Він також наголосив, Україна не веде переговори щодо можливих територіальних поступок.

За словами Шмигаля, ці гарантії мають вирішальне значення не тільки для України, а й для всього європейського континенту.

"Чи велися якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України? Таких перемовин не велося, мені про це не відомо. Але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні доведеться поступитися територіями", – сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що відповідно до міжнародного права і Статуту ООН, такі поступки є неможливими, оскільки Україна є суверенною та незалежною державою з визнаними міжнародною спільнотою кордонами.

Глава уряду підкреслив, що питання про відмову України від своїх територій може бути вирішене тільки народом України.