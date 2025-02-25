США рассказали об уступках от РФ и Украины: После хорошего договора оба немного недовольны

Однако спикер Белого дома не назвала конкретных уступок от России, которые обсуждает администрация Трампа

Каролин Ливитт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Представитель Белого дома Каролин Ливитт в контексте со стороны России и Украины заявила, что обычно после хорошего соглашения обе стороны остаются "немного недовольными". Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Белом доме.

Журналист спросил должностное лицо, какие уступки от России обсуждает администрация США, и отметил, что американские чиновники открыто говорят о таких уступках со стороны Украины (договор об ископаемых, отказ от вступления в НАТО и т.п.).

"Я думаю, что президент [Трамп] знает, как заключить соглашение, лучше, чем кто-либо, кто когда-то занимал пост президента Америки. И чтобы заключить соглашение, нужно посадить обе стороны за стол переговоров, и обычно, когда заключаешь хорошее соглашение, обе стороны встают из-за стола немного недовольными", – рассказала Литва.

В то же время, она отказалась озвучить, какие именно уступки с российской стороны обсуждает администрация Трампа.

По словам чиновницы, переговоры продолжаются, и было бы "глупо" с ее стороны препятствовать им с трибуны спикера Белого дома.

Чиновник утверждает, что Трамп "добился значительных успехов" в прекращении войны.

13 февраля глава Пентагона заявлял, что Трамп не идет на уступки Путину, и переговоры начались потому, что диктатор отвечает на силу.

25 февраля в Белом доме анонсировали встречи президента США с его украинским коллегой Зеленским и диктатором Путиным.