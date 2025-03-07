США та партнери не пропонували Україні піти на територіальні поступки – речник МЗС

Тихий зауважив, що Україна розглядає такі заяви як "загальні формулювання"

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна не отримувала від США та інших партнерів офіційні пропозиції про територіальні поступки на користь Росії. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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Напередодні радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив в інтерв'ю CNN, що для досягнення миру нібито від України знадобляться територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки у майбутньому.

"Ми, по-перше, розглядаємо це [заяви] як загальні формулювання. До нас не надходили якісь офіційні пропозиції щодо територіальних поступок з боку США або інших партнерів", – відповів Тихий.

За словами речника, МЗС "спокійно ставиться" до словесних формулювань, які лунають у медіа, особливо коли йдеться про відповіді на запитання журналістів у процесі інтерв'ю.

Посадовець зауважив, що зараз українська сторона "не сфокусована ані на емоціях, ані на якихось словесних перепалках".

"Дипломатія робить свою роботу, здебільшого тихо, поза межами уваги камер, і ця робота заснована на дуже конкретних фактологічних речах. А те, що ми бачимо в медіа, це все, скажімо так, паралельна інформаційна буря. Треба ставитись до неї спокійно, без зайвих емоцій і аналізувати насамперед дії, а не слова і якісь окремі вислови", – наголосив Тихий.

Речник МЗС вчергове підтвердив позицію України: РФ незаконно перебуває на українській землі, а Україна має суверенітет у її міжнародно визнаних кордонах, що підтримується абсолютною більшістю держав – членів ООН та багато разів було закріплено Генеральною асамблеєю цієї організації з 2014-го та 2022 років.

Посадовець наголосив, що російські зазіхання на українські території та внесення їх до конституції РФ не мають юридичної сили та є нікчемними.

"І з таких позицій виходить українська сторона у питанні територіальної цілісності України і територіальної цілісності держав загалом. Це один з основоположних принципів статуту ООН", – підсумував Тихий.