Рубіо заявив, що США не змінили політику щодо територіальної цілісності України

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не змінювали державну політику в підходах щодо територіальної цілісності України. Слова політика після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки передає Укрінформ.

У спільній заяві за підсумками заходу зазначається, що члени G7 підтвердили свою непохитну підтримку України в захисті її територіальної цілісності. Через те що раніше адміністрація Дональда Трампа не робила подібних заяв, журналісти запитали у Рубіо, що спонукало США підписати такий документ.

"Я не вважаю, що це зміна державної політики. Сполучені Штати ніколи не говорили, я ніколи не чув, щоб президент Трамп казав, що Росія має право захопити всю Україну й робити там усе, що захоче", – заявив держсекретар.

Чиновник заявив, що документ G7 не стосується "проблеми, з якою ми стикаємося сьогодні та яка полягає в тому, що нині триває війна, у якої немає військового рішення". Також він повторив, що ані РФ, ані Україна не можуть досягти своїх "максималістських воєнних цілей".

Рубіо вважає процес переговорів єдиним способом покласти край війні: "Чи то в ділових відносинах, комерції або геополітиці". Це передбачає, що "обидві сторони щось дають, обидві сторони йдуть на поступки", додав держсекретар.

Він переконаний, що "реальність будь-яких розмов про припинення воєн передбачає певний рівень поступок".

"У чому полягають ці поступки, ще належить з'ясувати", – підсумував він.