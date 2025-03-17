Канада пригласила Зеленского на саммит Большой семерки – AFP
Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Новый канадский премьер Марк Карни пригласил президента Владимира Зеленского на саммит G7 в июне. Об этом агентству AFP сообщил неназванный чиновник правительства Канады, передает газета Barron's.

Издание Le Monde пишет, что о приглашении Зеленского рассказал спикер канадского Министерства иностранных дел.

В настоящее время Канада председательствует в Большой семерке и мероприятие должно пройти в ее провинции Альберта.

Собеседник AFP отметил, что президент Украины получил приглашение на саммит G7 во время телефонного разговора, состоявшегося в эти выходные.

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  • 14 марта страны Большой семерки в совместном заявлении призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие.
  • В этом же заявлении члены G7, в том числе Соединенные Штаты, подтвердили свою непреклонную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности.
  • У Госсекретаря Рубио спросили, почему США поддержали документ, поскольку ранее администрация Трампа не делала подобных заявлений – и чиновник ответил, что Штаты не меняли государственную политику в подходах к территориальной целостности Украины.
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